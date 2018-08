Además, dijo que tras la separación comenzaron las discusiones por cuestiones económicas: "Él cubrió todo lo que fue el parto pero después de la separación empezaron ciertos manejos en lo económico… A mí no me gusta pelear por el dinero, yo no quiero nada, trabajo desde toda la vida y con lo que le corresponde a Hanna, no sé, el día de mañana le haré la fiesta de 15. Quiero lo que le corresponde a ella, no más que eso".