—Les vendría fantástico. Cuando no los hubo los inventaron, como Maldonado. Y después que se supo que no hubo muerto insisten en que aparezca con vida, es negar la realidad. Esto no es bueno para el peronismo tampoco porque hay una sociedad que está en un proceso de cambio, más allá de los errores que haya cometido, que está cometiendo y que va a seguir cometiendo el Gobierno. Yo lo quisiera al peronismo gobernando en minoría en Senado y en Diputados, cosa que no les tocó nunca. Pero más allá de eso hay un cambio que está más allá del día a día, estamos excesivamente pendientes del día a día, no se puede vivir en un país donde la tienen a la gente en ascuas con el dólar, y si no con el préstamo y todos los días algo, se desbarata el país, no se desbarata en un día. Y es lo que se está fogoneando: una inestabilidad, una cosa de crispación y de incertidumbre de la gente. El otro día murió esa pobre mujer y otra persona de la escuela esta de Moreno. Lo primero fue hacerla responsable a la gobernadora (María Eugenia Vidal). Y después nos enteramos que esta mujer que murió, en abril había mandado una carta a la Municipalidad de Moreno diciendo que había problemas con el gas. Y ahora vemos que aparecen otras escuelas que están diciendo que hay problemas, que por favor, que no van a dar clases, que no vuelva a pasar esto. Esta premura para ver si voltean a uno o a otro no nos hace bien.