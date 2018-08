Nombres como Chvrches, Travis Scott y Khalid estuvieron entre los principales del día 1, pero Franz Ferdinand fue la banda que comenzó a calentar los motores del público. Los escoceses, viejos conocidos del festival, repasaron muchos de sus hits de estribillos y guitarras punzantes: So Lucky, Do You Want To, This Fire, Walk Away y This Boy, fueron la antesala de lo que vendría ,porque desde el momento de esa inyección eléctrica, todo comenzaría a colmarse de un público cada vez más enardecido y concentrado.