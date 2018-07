— A los siete años participé en la película Ataúd Blanco ¡me encantan las películas de terror! mi favorita es El exorcista y la otra, Mi Asesino Favorito. Me gusta la sangre que gotea… cuando filmé Ataúd Blanco ¡Hacía un frío tremendo! estaba con una bata y de producción me decían: "¿querés entrar". No, me quería quedar ahí a ver la sangre, cómo limpiaban los cuchillos… El protagonista se caía dentro de la tumba y le ponían un colchón para que no se lastime. Sin dudas ¡hacer cine me encanta! aprendo muchas cosas… En un futuro me gustaría protagonizar El exorcista.