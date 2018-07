—Cuando aprendí a ser responsable de mis actos, de las consecuencias de mis actos. No soy extraterrestre por eso, creo que es lo que nos pasa a todos. Pero hay una cosa de victimizarse, de "Ay, no sé por qué yo llegué a este lugar, por qué terminé yendo a este lugar, por qué me empujaron a este lugar". Si no querés, no querés. No es fácil tampoco. Yo he pasado situaciones en donde sí, de golpe salía de mi casa y por la situación de un divorcio había camarógrafos cuando iba al chino a comprar leche. Y no soy una figura ni extremadamente pública ni popular ni mucho menos. Entonces sí, claro, no sabés qué hacer con eso, pero respirá profundo y decí: "Esto también pasará". Ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Voy a comprar leche o voy y le tiro un zapatazo al camarógrafo para el día siguiente tener un escándalo? También a veces el otro excede su límite; si no lo excede, listo: "Vos estás allá haciendo tu trabajo, yo estoy acá comprando leche". Por ahí a veces me ha pasado que me burlen o que me digan cosas y que te provoquen, me ha pasado.