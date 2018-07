"Lo último que hubiese hecho es renunciar pero capaz que ella intentó por todos los medios no llegar a esta situación y no pudo. Tampoco si me vienen a acosar con el teléfono voy a decir una mala palabra -por los insultos a Los ángeles de la mañana– para que ella llegue a esa situación al aire es porque tiene que estar realmente pasada de rosca", concluyó Pancho Dotto, sobre el escándalo que envuelve a Pampita.