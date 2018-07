—En tercer año elegí no terminar la secundaria porque ya tenía dos discos en la calle, y ponerme a tocar y no tener un viaje de egresados en quinto. No sé, esas cosas. Pero no me arrepiento de nada porque era mi destino. Yo laburaba, iba de Cemento o de Die Schule al colegio, llegaba sin dormir, ya no podía combinar las dos vidas. Entonces eso fue una elección basada en un trabajo, en una aspiración. Y también con mi viejo diciéndome: "Si no te veo tocar la guitarra todo el día te meto una patada en el orto y volvés al colegio". Entonces yo tocaba la guitarra todo el día porque me gustaba. Decía: "Listo, perfecto, ya está, atr". Y me quedé en esa, me perdí cosas, pero tampoco podés tener todo en la vida. Al mismo tiempo, a los 16, 17, 18, estaba con mi mejor amigo Emmanuel viajando por el mundo, tocando en escenarios gigantescos, con bandas que me gustaban, y otro montón de amigos de la banda. Y pasaron mil cosas.