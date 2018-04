"A Agus (Kämpfer) y Caro (Papaleo) las elegí porque son brillantes", dice. Y no ahorra elogios para Mica Viciconte: "Tenía las mejores propuestas de dinero pero le interesó estar conmigo para crecer. Me comentó que se sintió honrada cuando la convocamos. Es súper educada y competitiva: desde chica tuvo lo que se propuso y no se cholulea a pesar de su escalad fantástica en el medio".