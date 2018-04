Mientras atravesaba este duro momento, comenzó a recibir propuestas de trabajo para la pantalla chica: "Yo ya había cerrado lo de la radio unos días antes de que pasara lo de mi viejo, pero después me ofrecieron 'TVR' y 'Cortá por Lozano'. Mi mamá Cristina me decía que era papá que me mandaba esos proyectos desde el cielo. Yo agarré todo pensando que lo mejor era tener mi cabeza ocupada para no pensar en la angustia que me generaba esa pérdida".