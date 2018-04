Carla Conte, está sola y en el futuro apuesta al 'poliamor'

Después de trece años en pareja y dos hijos en común con el músico Guillermo Brutto, la conductora de Confrontados está separada desde 2017. “Hoy, a los 40, no me imagino nuevamente en una relación monogámica. Prefiero el touch and go y cada uno a su casa”, asegura.