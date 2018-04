—Casi no tengo amigos de mi posición económica. He luchado toda la vida para poder cultivarme y ser una persona, creo que la aristocracia en la Argentina no existe, se ha perdido. Justamente por eso la aristocracia ya no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía antes, ha pasado a otras manos, a gente que se ha hecho de abajo. Y respeto muchísimo a la gente que se ha hecho de abajo. Yo me he juntado con intelectuales, con gente que me ha formado. Venía de un diario, de una madre filosofa, pero de todas maneras también me había criado en una cuna de oro y yo necesitaba irme al barro para volver a nacer.