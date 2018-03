Fue en esos años, a los ocho, cuando tuvo el primer acercamiento a lo que luego adoptaría como su profesión. Se sumó al elenco de Cebollitas y fue parte del éxito televisivo juvenil de Telefe. Ella era Sofía, una de las chicas del club. "A esa edad no tenía mucha conciencia. Hacía la mía. Tenía ganas de estar ahí: adentro de la tele. Fui a un casting, quedé y entré. Iba a un colegio de doble turno en donde era la mudita, no hablaba con nadie. Salía de ahí y me iba a grabar sabiendo que no me podía quejar de nada frente a mis padres", dijo en una entrevista con La Nación.