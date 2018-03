Diego: —Lo planteó él. Ahí también me demuestra la generosidad y el amor que me tiene como padre porque cuando apareció esta posibilidad, él fue el que me dijo: "Por ahí es el momento de que tengas tu programa". Y a mí al principio me impactó. Lo hablé con mi psicoanalista también, que es otro, hay que aclarar, como corresponde (risas). Lo hablé mucho con mi novia, con algunos amigos cercanos, y a la semana le dijo: "Bueno, dale, me parece bien". Es una sensación rara. Es parecido a cuando me fui a vivir solo. La emoción de estar armando algo nuevo, de saber que se viene algo muy importante, y al mismo tiempo decir: "Che, pará, me estoy yendo de la casa de mi viejo, no sé qué onda".