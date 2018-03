—Absolutamente. Si uno labura en armonía, sin bolonquis, sin contradicciones que traben, es maravilloso, porque uno saca lo que en la vida no puede, la pulsión violenta en la vida por moral, por ética, por miedo. No he degollado a dos mil tipos con un Tramontina por miedo a que me roben el cuchillo y me degüellen a mí. Por miedo a no ir 40 años en cana. Porque mi moral no lo permite, porque mi ética no lo acepta, por mil razones. Pero la pulsión violenta está. Como la pulsión amorosa, igual. Estamos hablando de todo el arco.