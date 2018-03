"Yo sentí que a mi hija le rompieron el corazón en ese momento, porque la decisión no era de ella, era de la otra parte, y eso un poquito me dolió. De todas maneras, sentía que ella tenía mucho por vivir y que está bárbaro que viva su primer amor con un chico de su edad", expresó en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.