"¿Estás de novio con Malena?", le había preguntado Teleshow a Serrano en septiembre pasado, durante un reportaje íntimo. "No. Acabo de cortar una relación -explicaba por entonces él-. Veo que hacen muchos edits, fotos, se refieren a ella todo el tiempo: pegamos muy buena onda, pero no". "¿Hoy no estás para ponerte de novio?". "No", respondía, tajante.