D'Elía hizo hincapié en que el mensaje de Romano no fue el correcto, porque quedan "todos en la misma bolsa": "Que la gente entienda que no es normal. Nosotros no besamos y metemos la lengua. Es exactamente todo lo contrario. Son escenas que no son cómodas de hacer, no hay un gran disfrute. Por eso me parece que hay que ponerle un freno", dijo el actor en diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez.