—Claro, dónde están los rascacielos. Tuve la fortuna de vivir debajo del edificio Kavanagh. Yo era monaguillo en el Santísimo Sacramento, iba en patines desde mi casa hasta la plaza San Martín. En la esquina de Florida y San Martín había una librería y yo siempre que pasaba me compraba una galletita Tita, que costaba cincuenta centavos. Entonces pensé: "Si trabajo acá y me llevo una Tita no me la van a cobrar porque estoy trabajando acá". Entonces pregunto: "¿No necesitan alguien que trabaje?". Yo recién llegado de Italia, hablaba casi en italiano, nada más. Y me dice: "Sí, te puedo dar un trabajito, vení todas las mañanas". "¿Y cuánto me va a pagar?". "Te voy a pagar cincuenta centavos". "¿Y una Tita?", le digo yo. "Está bien, cincuenta centavos y una Tita". Entonces, al otro día voy y le digo a mi mamá: "Voy a trabajar en la librería". "¿Qué vas a hacer?". "No sé, me dijo que vaya, yo voy". Llego: "Hola, ¿qué tal?". "Ah, muy bien, vení que te voy a enseñar qué es lo que tenés que hacer. ¿Ves ese baldecito que está ahí? Bueno, como no hay baño acá, yo hago pis ahí. Todas las mañanas vos tenés que venir, levantar el balde y tirarlo en la alcantarilla". Ese fue mi trabajo. No sé si es tan feo, pero ese fue mi primer trabajo en la Argentina. Y yo todas las mañanas agarraba el baldecito y se lo tiraba en la alcantarilla.