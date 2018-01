– Rara. Fui feliz hasta los 5 años. Después, todo se volvió difícil. Me daba cuenta de que era diferente a todo lo que el mundo me decía. O los juguetes que se utilizaban me hacían sentir incómoda, porque no eran los que me gustaban y me llamaban la atención. Eso no me hizo disfrutar de una niñez plena.