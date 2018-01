Cristina Bustamante era justamente vecina de Emilio y, por medio de del Guercio, el "Flaco" la conoció: "Una vez nos quedamos solos en la casa de Emilio porque sus padres habían viajado, y entonces invitamos a las chicas a tomar algo, a bailar, una especie de asalto. Y ahí, por primera vez, me sentí enamorado. En realidad ya me había enamorado varias veces pero siempre habían sido amores imposibles de realizar por diferencia de edad; no sé, me enamoraba de las maestras, de las pibas más grandes y después no pasaba nada obviamente", relató Spinetta al recordar ese momento de su vida.