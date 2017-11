Si bien el álbum es electrónico, moderno y bailable, esto no quiere decir que no tenga canciones con una fuerte carga política. No soy un extraño posee una impronta tanguera y su letra habla del exilio y pone la nostalgia en primer plano: "Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más, los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red".