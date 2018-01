—No, ni a palos. Le comenté a mi vieja y a mi viejo que a partir del 1 de diciembre había renunciado, y estábamos cenando y mi vieja me miró, quedó congelada y se le abrió la boca. Me dijo: "Juanmi, ¿con quién te peleaste?". "No, no me peleé con nadie". "¿Pero qué pasó?". Le digo: "No, nada, no soy feliz, no quiero trabajar más ahí". Y mi papá me dice: "¿Y adónde te vas?". "No tengo nada". "Bueno", me dijo. Y mi mamá: "Pero Juanmi, en este momento de los medios…", y estaba en el televisor de la casa de mis viejos 'Intratables' con el graph "La crisis de los medios". "¿Y si no conseguís nada?". "Y… gastaré los ahorros. Yo quiero otra cosa y no quiero trabajar ahí, quiero ir por lo que yo siento. ¿Me entendés?". Esta decisión no la tomé ni con el bolsillo ni con la cabeza, la tomé con el corazón. Necesitaba pegar ese volantazo y hacer cosas por mi cuenta.