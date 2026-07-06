¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

Ulises de la Torre afirma en De Primera Mano que su faceta de emprendedor con el restaurante Los Igualados no significa un adiós definitivo a la televisión. - (Instagram)

Ulises de la Torre dejó claro que su faceta como emprendedor no significa un adiós definitivo a los foros de televisión. En una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano, el actor, conductor y empresario mostró la especialidad de su restaurante Los Igualados: una barbacoa de picaña que, asegura, es única en la zona, al tiempo que respondió a quienes creen que dejó por completo la actuación.

El también exconductor explicó que este proyecto representa un sueño personal que finalmente pudo concretar. En el pasado defendió públicamente su decisión de abrir una taquería luego de permanecer varios años sin proyectos en la pantalla chica, además de recalcar que cualquier trabajo honesto merece respeto y que participa directamente en la operación del negocio.

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Ahora, lejos de alimentar rumores sobre un retiro artístico, Ulises dejó una frase que despeja las dudas: “Estamos presentándonos nuevamente a los proyectos de telenovelas, de series y obviamente de películas, de obras de teatro... estamos encajando en algunas historias que ustedes próximamente podrán ver”, dejando abierta la puerta a su regreso como actor.

Una receta que busca distinguirse entre las opciones tradicionales

El actor y conductor presenta como especialidad de Los Igualados una barbacoa de picaña y sostiene que es única en la zona. - (Instagram)

Durante el recorrido por Los Igualados, Ulises de la Torre explicó que la propuesta del restaurante gira alrededor de una barbacoa elaborada con picaña, un corte que, según afirmó, no tiene comparación en la zona. “Todo el mundo conoce la barbacoa de borrego, de chivo e incluso la de res, pero esta es una barbacoa con el corte que se le denomina picaña”, comentó.

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El actor también compartió el origen del nombre del corte de carne. “¿Qué es la picaña? Es la pompita de la res, lo que conocemos como tapa de aguayón, pero en Sudamérica se le dice picaña porque con un palito le iban picando a la res justo en esa parte. Es un término portugués, brasileño”, explicó.

Sobre la preparación, detalló que el proceso requiere paciencia. “Se lleva aproximadamente unas cinco horas de cocimiento. Se le ponen hierbas, ajo, tomillo, romero, chipotle seco y cerveza; se sella a las brasas, se cocina herméticamente y después se ahúma unos veinte minutos más. ¿Y qué tenemos? Una barbacoa de picaña jugosa, rica, nada grasosa”, aseguró.

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La televisión sigue en sus planes

La propuesta gastronómica de Los Igualados se centra en una barbacoa con el corte picaña, distinta a la barbacoa de borrego, chivo o res. - Foto: Instagram/@udelatorre_b

Aunque hoy dedica parte importante de su tiempo al restaurante, Ulises de la Torre afirmó que nunca dejó de buscar oportunidades dentro del medio artístico y que actualmente mantiene actividad en distintas producciones.

“Paralelamente, estoy teniendo participación en programas unitarios... y también estamos presentándonos nuevamente a proyectos de telenovelas, de series, de películas y de obras de teatro”, señaló durante la entrevista.

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Asimismo, recordó una de las etapas más importantes de su trayectoria frente a las cámaras. “Estuve mucho tiempo conduciendo noticias ahí con Esteban Arce, el cual estoy muy agradecido, catorce años ahí con él, en vivo”, expresó, antes de reiterar que ya trabaja para integrarse a nuevas historias que el público conocerá próximamente.

Un emprendimiento que nació por convicción

Foto: Instagram/@udelatorre_b

El negocio gastronómico de Ulises surgió tras un periodo alejado de la televisión. En ese momento, el actor enfrentó comentarios en redes sociales por haber cambiado temporalmente los sets por la cocina de su taquería.

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Lejos de incomodarse, defendió su decisión al sostener que cualquier empleo realizado de manera honesta es digno y que él mismo participa en las distintas labores del establecimiento, al tratarse de un proyecto construido con una receta propia y una idea que deseaba materializar desde hace tiempo.

Con sus recientes declaraciones en De primera Mano, Ulises de la Torre deja claro que no ve su restaurante y la actuación como caminos opuestos. Mientras consolida Los Igualados, también mantiene la mira puesta en nuevos proyectos para regresar a la pantalla, convencido de que ambas facetas pueden avanzar de forma paralela.

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