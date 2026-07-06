México

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

El actor abrió las puertas de su restaurante y habló sobre su emprendimiento gastronómico

Guardar
Google icon
Ulises de la Torre afirma en De Primera Mano que su faceta de emprendedor con el restaurante Los Igualados no significa un adiós definitivo a la televisión. - (Instagram)
Ulises de la Torre afirma en De Primera Mano que su faceta de emprendedor con el restaurante Los Igualados no significa un adiós definitivo a la televisión. - (Instagram)

Ulises de la Torre dejó claro que su faceta como emprendedor no significa un adiós definitivo a los foros de televisión. En una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano, el actor, conductor y empresario mostró la especialidad de su restaurante Los Igualados: una barbacoa de picaña que, asegura, es única en la zona, al tiempo que respondió a quienes creen que dejó por completo la actuación.

El también exconductor explicó que este proyecto representa un sueño personal que finalmente pudo concretar. En el pasado defendió públicamente su decisión de abrir una taquería luego de permanecer varios años sin proyectos en la pantalla chica, además de recalcar que cualquier trabajo honesto merece respeto y que participa directamente en la operación del negocio.

PUBLICIDAD

Ahora, lejos de alimentar rumores sobre un retiro artístico, Ulises dejó una frase que despeja las dudas: “Estamos presentándonos nuevamente a los proyectos de telenovelas, de series y obviamente de películas, de obras de teatro... estamos encajando en algunas historias que ustedes próximamente podrán ver”, dejando abierta la puerta a su regreso como actor.

Una receta que busca distinguirse entre las opciones tradicionales

ulises de la torre -México- 19 mayo
El actor y conductor presenta como especialidad de Los Igualados una barbacoa de picaña y sostiene que es única en la zona. - (Instagram)

Durante el recorrido por Los Igualados, Ulises de la Torre explicó que la propuesta del restaurante gira alrededor de una barbacoa elaborada con picaña, un corte que, según afirmó, no tiene comparación en la zona. “Todo el mundo conoce la barbacoa de borrego, de chivo e incluso la de res, pero esta es una barbacoa con el corte que se le denomina picaña”, comentó.

PUBLICIDAD

El actor también compartió el origen del nombre del corte de carne. “¿Qué es la picaña? Es la pompita de la res, lo que conocemos como tapa de aguayón, pero en Sudamérica se le dice picaña porque con un palito le iban picando a la res justo en esa parte. Es un término portugués, brasileño”, explicó.

Sobre la preparación, detalló que el proceso requiere paciencia. “Se lleva aproximadamente unas cinco horas de cocimiento. Se le ponen hierbas, ajo, tomillo, romero, chipotle seco y cerveza; se sella a las brasas, se cocina herméticamente y después se ahúma unos veinte minutos más. ¿Y qué tenemos? Una barbacoa de picaña jugosa, rica, nada grasosa”, aseguró.

La televisión sigue en sus planes

Foto: Instagram/@udelatorre_b
La propuesta gastronómica de Los Igualados se centra en una barbacoa con el corte picaña, distinta a la barbacoa de borrego, chivo o res. - Foto: Instagram/@udelatorre_b

Aunque hoy dedica parte importante de su tiempo al restaurante, Ulises de la Torre afirmó que nunca dejó de buscar oportunidades dentro del medio artístico y que actualmente mantiene actividad en distintas producciones.

“Paralelamente, estoy teniendo participación en programas unitarios... y también estamos presentándonos nuevamente a proyectos de telenovelas, de series, de películas y de obras de teatro”, señaló durante la entrevista.

Asimismo, recordó una de las etapas más importantes de su trayectoria frente a las cámaras. “Estuve mucho tiempo conduciendo noticias ahí con Esteban Arce, el cual estoy muy agradecido, catorce años ahí con él, en vivo”, expresó, antes de reiterar que ya trabaja para integrarse a nuevas historias que el público conocerá próximamente.

Un emprendimiento que nació por convicción

Foto: Instagram/@udelatorre_b
Foto: Instagram/@udelatorre_b

El negocio gastronómico de Ulises surgió tras un periodo alejado de la televisión. En ese momento, el actor enfrentó comentarios en redes sociales por haber cambiado temporalmente los sets por la cocina de su taquería.

Lejos de incomodarse, defendió su decisión al sostener que cualquier empleo realizado de manera honesta es digno y que él mismo participa en las distintas labores del establecimiento, al tratarse de un proyecto construido con una receta propia y una idea que deseaba materializar desde hace tiempo.

Con sus recientes declaraciones en De primera Mano, Ulises de la Torre deja claro que no ve su restaurante y la actuación como caminos opuestos. Mientras consolida Los Igualados, también mantiene la mira puesta en nuevos proyectos para regresar a la pantalla, convencido de que ambas facetas pueden avanzar de forma paralela.

Temas Relacionados

Ulises de la Torremexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

La afición nacional aplaudió el esfuerzo del equipo tras su salida del Mundial 2026

Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: Conagua presenta avances de obras para prevenir inundaciones en la zona oriente de la CDMX

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: Conagua presenta avances de obras para prevenir inundaciones en la zona oriente de la CDMX

CALENDARIO Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo se distribuyen los PAGOS de julio letra por letra a las beneficiarias

Como cada periodo de pagos, los recursos se entregarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar

CALENDARIO Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo se distribuyen los PAGOS de julio letra por letra a las beneficiarias

Sheinbaum a la Selección: ‘Faltó el último gol, pero nos dieron mucha alegría

La presidenta reaccionó en la mañanera a la eliminación de México en el Mundial 2026 tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de fina

Sheinbaum a la Selección: ‘Faltó el último gol, pero nos dieron mucha alegría
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

ENTRETENIMIENTO

Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad”

Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad”

MasterChef México 2026: quién fue el octavo eliminado oficial de la cocina más famosa

Flea de Red Hot Chili Peppers envía conmovedor mensaje a México después de caer ante Inglaterra en el Mundial 2026

Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra y eliminación de México del Mundial 2026

Así vivió Daniela Basso el accidente de Raúl Jiménez: “Tiene una cicatriz enorme”

DEPORTES

Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

¿Qué le pasó a Santiago Giménez? El mexicano fue trasladado en ambulancia al hospital tras duelo contra Inglaterra

“And if yes”... de los gritos al silencio que enmudeció al Estadio Azteca: crónica del adiós de México en el Mundial

Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026 tras perder contra Inglaterra