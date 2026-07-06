Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

Gilberto Mora se presenta como la nueva carta del fútbol mexicano, mientras que Harry Kane quiere su primer título con la selección de los "Tres Leones"-crédito Raquel Cunha-Paul Childs/REUTERS

La afición de Tijuana y seguidores de la Selección Mexicana vivieron una jornada de emociones intensas durante el Mundial 2026 tras el debut de Gil Mora.

El club Xolos reconoció la entrega del joven jugador con un mensaje que captó la atención en redes sociales y llevó el apoyo de miles de aficionados hasta el cierre de la participación mexicana frente a Inglaterra.

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En el último partido de México en el torneo, la eliminación llegó frente a la selección inglesa, dejando una oleada de reacciones en redes.

Xolos celebró el debut de Gil Mora en el Mundial

Previo al duelo ante Inglaterra, la cuenta oficial de Xolos publicó: “Nuestro niño maravilla será titular ante Inglaterra ❤️🖤 ¡Vamos México! ¡Vamos @gil_morita! ¿Y si sí? #SomosMéxico 🇲🇽”.

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El juvenil ya está en la mira del futbol europeo.

El mensaje funcionó como muestra del respaldo institucional al futbolista surgido de sus fuerzas básicas, resaltando el orgullo de ver a uno de sus talentos en la máxima vitrina internacional.

Durante las horas siguientes, la publicación sumó miles de reacciones y comentarios de seguidores provenientes de Tijuana y otros estados, muchos de ellos agradecieron la inspiración que representó el debut mundialista de Gil Mora.

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Después de que México perdió ante Inglaterra, el mensaje final de Xolos expresó:

“Gracias por permitirnos soñar, por hacernos llorar de alegría, por emocionarnos en cada paso. ¡Gracias, @miseleccionmx! ¡Gracias @gil_morita! #SomosMéxico 🇲🇽”.

El club acompañó sus palabras con imágenes y videos de los momentos destacados de Mora en la cancha.

(Instagram)

La afición respaldó a Gil Mora tras la eliminación

Los comentarios en la cuenta de Xolos reflejaron el sentir de la afición.

Mensajes como “Gracias por devolvernos la ilusión”, “Grande @gil_morita” y “Bien jugado” se repitieron en distintas variantes.

Otros usuarios expresaron: “¿Y por qué no? Otro mundial pal niño que ya no será tan niño gracias por hacernos creer en esta selección 🇲🇽 te esperamos en Tijuana ”, así como: “Eres increíble @gil_morita, gracias por dar todo, eres un ídolo y sin duda llegarás muy lejos!!🇲🇽”.

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Predominaron los mensajes de orgullo, aliento y agradecimiento, como “Mi niño bello, jugaste increíble” y “Gracias por todo niño @gil_morita”.

Entre los comentarios más destacados, una aficionada escribió:

“Esto no es el fin sino un nuevo comienzo para algo mucho mejor, y como tú siempre dices (los tiempos de dios son perfectos) y así es, eres un chico maravilloso y un jugador que no tiene límites, vas a llegar muy lejos, Te amoooo morita @gil_morita”.

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México terminó su participación en el Mundial tras caer ante Inglaterra

México terminó su aventura en el Mundial 2026 al perder ante Inglaterra con un marcador adverso y con un hombre menos. El equipo nacional mantuvo la esperanza hasta el último minuto, impulsado por la actuación de jugadores jóvenes como Gil Mora.

La eliminación generó múltiples reacciones tanto en medios como en redes sociales, mientras la afición reconoció el esfuerzo del plantel y mostró expectativas para futuras competencias internacionales.

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El cierre de ciclo para varios jugadores se combinó con la consolidación de nuevos talentos, entre ellos el debutante de Xolos, quien recibió mensajes de respaldo de sus compañeros, directivos y seguidores en todo el país.