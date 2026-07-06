México

Xolos agradece a Gil Mora tras su debut mundialista con la Selección Mexicana: “Gracias por permitirnos soñar”

La afición nacional aplaudió el esfuerzo del equipo tras su salida del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Gilberto Mora se presenta como la nueva carta del fútbol mexicano, mientras que Harry Kane quiere su primer título con la selección de los "Tres Leones"-crédito Raquel Cunha-Paul Childs/REUTERS
Gilberto Mora se presenta como la nueva carta del fútbol mexicano, mientras que Harry Kane quiere su primer título con la selección de los "Tres Leones"-crédito Raquel Cunha-Paul Childs/REUTERS

La afición de Tijuana y seguidores de la Selección Mexicana vivieron una jornada de emociones intensas durante el Mundial 2026 tras el debut de Gil Mora.

El club Xolos reconoció la entrega del joven jugador con un mensaje que captó la atención en redes sociales y llevó el apoyo de miles de aficionados hasta el cierre de la participación mexicana frente a Inglaterra.

PUBLICIDAD

En el último partido de México en el torneo, la eliminación llegó frente a la selección inglesa, dejando una oleada de reacciones en redes.

Xolos celebró el debut de Gil Mora en el Mundial

Previo al duelo ante Inglaterra, la cuenta oficial de Xolos publicó: “Nuestro niño maravilla será titular ante Inglaterra ❤️🖤 ¡Vamos México! ¡Vamos @gil_morita! ¿Y si sí? #SomosMéxico 🇲🇽”.

PUBLICIDAD

El juvenil ya está en la mira del futbol europeo.
El juvenil ya está en la mira del futbol europeo.

El mensaje funcionó como muestra del respaldo institucional al futbolista surgido de sus fuerzas básicas, resaltando el orgullo de ver a uno de sus talentos en la máxima vitrina internacional.

Durante las horas siguientes, la publicación sumó miles de reacciones y comentarios de seguidores provenientes de Tijuana y otros estados, muchos de ellos agradecieron la inspiración que representó el debut mundialista de Gil Mora.

Después de que México perdió ante Inglaterra, el mensaje final de Xolos expresó:

“Gracias por permitirnos soñar, por hacernos llorar de alegría, por emocionarnos en cada paso. ¡Gracias, @miseleccionmx! ¡Gracias @gil_morita! #SomosMéxico 🇲🇽”.

El club acompañó sus palabras con imágenes y videos de los momentos destacados de Mora en la cancha.

xolos gil mora -México- 6 julio
(Instagram)

La afición respaldó a Gil Mora tras la eliminación

Los comentarios en la cuenta de Xolos reflejaron el sentir de la afición.

Mensajes como “Gracias por devolvernos la ilusión”, “Grande @gil_morita” y “Bien jugado” se repitieron en distintas variantes.

Otros usuarios expresaron: “¿Y por qué no? Otro mundial pal niño que ya no será tan niño gracias por hacernos creer en esta selección 🇲🇽 te esperamos en Tijuana ”, así como: “Eres increíble @gil_morita, gracias por dar todo, eres un ídolo y sin duda llegarás muy lejos!!🇲🇽”.

Predominaron los mensajes de orgullo, aliento y agradecimiento, como “Mi niño bello, jugaste increíble” y “Gracias por todo niño @gil_morita”.

Entre los comentarios más destacados, una aficionada escribió:

“Esto no es el fin sino un nuevo comienzo para algo mucho mejor, y como tú siempre dices (los tiempos de dios son perfectos) y así es, eres un chico maravilloso y un jugador que no tiene límites, vas a llegar muy lejos, Te amoooo morita @gil_morita”.

México terminó su participación en el Mundial tras caer ante Inglaterra

México terminó su aventura en el Mundial 2026 al perder ante Inglaterra con un marcador adverso y con un hombre menos. El equipo nacional mantuvo la esperanza hasta el último minuto, impulsado por la actuación de jugadores jóvenes como Gil Mora.

La eliminación generó múltiples reacciones tanto en medios como en redes sociales, mientras la afición reconoció el esfuerzo del plantel y mostró expectativas para futuras competencias internacionales.

El cierre de ciclo para varios jugadores se combinó con la consolidación de nuevos talentos, entre ellos el debutante de Xolos, quien recibió mensajes de respaldo de sus compañeros, directivos y seguidores en todo el país.

Temas Relacionados

Gilberto MoraXolosSelección MexicanaMundial 2026Copa del MundoMéxico vs Inglaterramexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

En medio del duelo nacional, el influencer expresó con lágrimas la frustración de millones de seguidores al ver desvanecerse la ilusión de avanzar en el torneo celebrado en territorio mexicano

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: sentencian a 20 años de cárcel a hombre por intentar matar a su hijo en Oaxaca

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: sentencian a 20 años de cárcel a hombre por intentar matar a su hijo en Oaxaca

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: la gente de Neza es “muy cariñosa”, la mandataria sobre su visita al Edomex en el partido México vs Inglaterra

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: la gente de Neza es “muy cariñosa”, la mandataria sobre su visita al Edomex en el partido México vs Inglaterra

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

El actor abrió las puertas de su restaurante y habló sobre su emprendimiento gastronómico

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

CALENDARIO Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo se distribuyen los PAGOS de julio letra por letra a las beneficiarias

Como cada periodo de pagos, los recursos se entregarán de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar

CALENDARIO Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo se distribuyen los PAGOS de julio letra por letra a las beneficiarias
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: jueza frena proceso contra funcionario acusado de abuso sexual en Coahuila: familias denuncian protección institucional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

ENTRETENIMIENTO

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad”

MasterChef México 2026: quién fue el octavo eliminado oficial de la cocina más famosa

Flea de Red Hot Chili Peppers envía conmovedor mensaje a México después de caer ante Inglaterra en el Mundial 2026

Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra y eliminación de México del Mundial 2026

DEPORTES

Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

¿Qué le pasó a Santiago Giménez? El mexicano fue trasladado en ambulancia al hospital tras duelo contra Inglaterra

“And if yes”... de los gritos al silencio que enmudeció al Estadio Azteca: crónica del adiós de México en el Mundial

Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026 tras perder contra Inglaterra

Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: sigue en tiempo real el partido de octavos de final por el Mundial 2026