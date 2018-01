Sergio Maravilla Martínez: "Antes boxeaba para agradar a mi padre; ahora actúo porque me divierte"

El ex campeón mundial de los medianos regresó a la Argentina para poner a punto el show que presentará en la Costa Atlántica en el verano, y se hizo un espacio en la agenda para participar de un capítulo de Golpe al corazón, la novela de Telefe. “Quizás suene pedante, pero hoy no me falta nada: soy extraordinariamente feliz”, jura.