A ocho años de su muerte, Sandro no descansa en paz: cuáles son los escándalos que lo rodean

Sandra, por su parte, no baja los brazos y asegura que se modificaron los exámenes de manera tal que no considera como válido aquel resultado. "Tu bata. ..en mi piel…buscando tu aroma…éstos son mis tesoros…los que no tienen precio, lo que nunca me arrebataran. ..hay cosas que no puedo entender…cosas que sólo mi corazón puede explicar…", escribió Sandra en su cuenta de Facebook en agosto pasado.