Lo cierto es que la Reina del Pop ya su tomó postura, respaldando abiertamente a la joven de 21 años. Como lo hizo en la foto que eligió para postear en su Instagram, avisando que con Lola -así la conocen a su hija- ya estaban listas para recibir el nuevo año. "¡We are ready for you, 2018!", escribió la cantante, acompañando sus palabras con el hashtag #love.