Victorio D'alessandro fue uno de los primeros actores que la despidió a través de las redes sociales. "No tenía las fuerzas ni creo que tenga la cabeza preparada para describir lo que siento, el vacío que me queda en el alma. Te fuiste, mi hermanita querida, preciosa, con tu arte que llevabas en cada detalle de tu vida. Nuestras miradas, risas y silencios me los guardo para siempre", empieza el texto que publicó el actor, quien tuvo un romance con ella en la ficción.