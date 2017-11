"En una época tan machista y convulsionada, política y socialmente, como fueron los años '70 en este país, había que tener una gran mezcla de coraje e inconsciencia para debutar ante 5.000 personas en un festival de rock tan gigante en el cual todos eran hombres menos yo y donde, inevitablemente, sucedían eventos violentos (…). Considero que lo mío fue un raro milagro ya que el público me aceptó instantáneamente y sin dudar, tanto es así que me pedían un bis de pie y yo no tenía más canciones", contaría la artista muchos años después.