"Yo fui por recomendación de Silvio y esta mujer estaba en la cresta de la ola. Le iba tan bien que le sacaba pacientes, que para ella eran clientes, a un Cormillot o Ravena, a los mejores médicos", afirmó Vilouta y agregó: "En ese momento se le pagaba como 2500 pesos, me acuerdo que en la primera batería de medicamentos me sentía mal, hablé con ella y me contestaba muy verborrágica como loca y me cambió la batería de pastillas. En la segunda dosis me volví a sentir mal, en la tercera me descompuse al punto de caer en una farmacia donde el muchacho que me atendió me hizo revisar lo que estaba tomando".