Burlando: —Sí, vos no me vas a aclarar qué es lo que yo necesito

Jaitt: —Dale, Fer, dale

Burlando: —Si no puedo confirmar es todo al pedo. Nos vamos todos. Me hacen perder tiempo a mí. Estoy hasta las pelotas

Jaitt: —Me emociona ir

Burlando: —Bueno, pero yo facturo tres palos por mes y vos no, yo los facturo

Jaitt: —¿Y qué?

Burlando: —Estoy acá como un pelotudo, entonces quiero que me escuches

Jaitt: —Hace un mes que lo quiero arreglar

Burlando: —Quiero que me escuches

Jaitt: —Dale

Burlando: —Hay cosas que Yanina, sí o sí, te digo una cosa, esto no es un pedido de Yanina ni de Diego. Hay cosas que va a tener que hacer sí o sí. Por ejemplo, ir al Bailando, estar con su marido en el Bailando

Jaitt: —Yo no digo eso

Burlando: —No quiero críticas

Jaitt: —Basta Burlando

Burlando: —Oíme, quiero ser claro y después no quiero quilombo. Ojo, como te estoy hablando a vos, también lo hago con él

Jaitt: —Espero que sí

Burlando: —Escuchame, yo no tengo problemas que vos en el día de mañana vayan 70 cámaras

Jaitt: —No, no

Burlando: —Pero va a pasar, gordita. Quiero que me escuches. El morbo de la gente es "y los videos…."

Jaitt: —Si ya sé…