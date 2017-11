"Soy consciente de que mi cuerpo es un arma de seducción pero también es mi herramienta de trabajo. No me gusta jugar con la sexualidad pero sí con la sensualidad. Apuesto a lo sugestivo y no disfruto exponer lo sexual. Puedo salir casi desnuda pero es parte de mi trabajo artístico. Y ahí no me da vergüenza mostrarme a través de un hecho artístico. ¡No me pongo en bolas porque sí..!", declaró la conductora de Combate.