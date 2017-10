La humorista reveló que siguió la dieta de un libro que le habían regalado hace un tiempo. "En marzo me pasaron un libro que se llama 'La dieta del metabolismo acelerado' de Haylie Pomroy. Lo pueden googlear y bajarlo gratis. Simplemente, durante 28 días hice la dieta que dice ahí. Sin harinas, sin lácteos, sin alcohol, sin productos light, etc. Me cocinaba, me ocupaba y no me fui de la dieta ni un día", aseguró.