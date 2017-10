"Había una película española basada en un hecho real, 'El crimen del Capitán Sánchez'. Un coronel, enamorado de su hija, para que no se casara con un fulano de tal, lo mata. Y lo pescan. Entonces el capellán le dice: "Capitán, no se entristesca ni se enfuresca, la muerte nos llega a todos". Y él le dijo: 'Yo no le temo a la muerte, me da lástima dejar la vida'", dijo el actor de Plata Dulce, concluyendo su relato con una sonrisa.