Mami Cleo, hoy un día mas para homenajearte y sobre todo agradecerte la persona que soy gracias a todo lo que me enseñaste, son sellos que quedaron a fuego en mi corazón, consejos imborrables que hoy me guían. Me diste la vida y el gran amor que siempre me diste me impulsa a ser valiente y siempre luchar por mis sueños, gracias mama por la vida!!!! Te amo y me encantaría poder abrazarte fuerte…. Dios quiera que pronto podamos reencontrarnos en una Venezuela libre. Dios te bendiga Mamá 😍🇻🇪#diadelasmadres #felizdiamama #diadelamadre

