"Con mi vieja tengo miles de historias, viajes y experiencias. Desde que me llevara al cine un montón de veces a ver no sólo películas infantiles sino también películas que a ella le gustaran cuando ella era joven, como "La novicia rebelde", que se reestrenaba. Una película que yo era chiquito, pero empecé a tener esa pasión por el cine de chiquito también porque ella me llevaba. De acompañarme a un canal de televisión para ver cómo se hacía un programa de televisión.e acuerdo que me había llevado a ver Carozo y Narizota en Canal 13, donde me enfocaron cuando se iban al corte y todos mis compañeritos de la escuela me vieron, y ahí empezó como mi fascinación por la tele. Y bueno, me fue acompañando en todos los proyectos de mi vida, como ahora también el de ser padre, que va a viajar conmigo a recibir a su nieto", expresó el conductor de The Wall en diálogo con Teleshow.