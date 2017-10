-Tracks con artistas de lujo: Su disco número 19, Electronica 1: The Time Machine contiene 16 tracks colaborativos con una lista de lejanos artistas, líderes en su género entre los cuales se incluye a Boys Noize, Gesaffelstein, Massive Attack, Air, M83, Armin van Buuren, Fuck Buttons e incluso Pete Townshend de The Who.