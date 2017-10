Casán, que por primera vez reflexionó sobre el negocio del futbol, dejó en claro: "Ahora los jugadores son los nuevos divos. Ganan más que los actores de Hollywood y esto, atención, no es envidia ni nada que se le parezca. Pero, no sienten la camiseta ni a la Argentina. La presión que tienen es que vienen a un país que desconocen por más que nacieron acá. Están acostumbrados a trabajar con euros. Pónganle a cada uno la camiseta con el signo euro del país donde trabajan y arriba la camiseta argentina, en una de esas se motivan más. Y, antes de irse, que les hagan fotos con minitas en bolas". Y cerró: "Reitero, no me interesa la Selección, no me interesa Jorge Sampaoli".