Naiara Awada volvió a provocar en Instagram con una foto íntima

Naiara Awada utiliza las redes sociales para mostrar imágenes de su vida cotidiana y promocionar sus trabajos. En esta oportunidad, la joven publicó en Instagram una fotografía en la que aparece sin corpiño y con la espalda al descubierto.

"Bella" y "qué cinturita" fueron algunos de los halagos que le escribieron sus seguidores en la red social por esta publicación. Esta no es la primera vez que la sobrina de Mauricio Macri sube una foto provocativa. En otra oportunidad, se mostró con un sensual conjunto de lencería.

Recientemente, la joven utilizó su cuenta de Twitter para escribirle un mensaje a su tía Juliana Awada por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños a la que siempre fue mi tía favorita. Siempre te voy a querer. Ojalá nuestras diferencias no nos sigan distanciando. Te amo".

Cabe recordar que hace un tiempo, la hija del actor Alejandro Awada había revelado tener problemas familiares por su forma de pensar. "Me duele en el alma que familiares míos dejen de llamarme o me den la espalda por quién soy y como pienso. No voy a dejar de ser quien soy", manifestó.

Más allá de las internas en su entorno íntimo, Naiara se prepara para debutar en el Bailando 2017. Fue una de las primeras confirmadas junto con Rocío Oliva, María Eugenia Ritó, Mariela Anchipi.

