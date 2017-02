La sobrina de Mauricio Macri, Naiara Awada, felicitó a Cristina Kirchner por su cumpleaños

Naiara manifestó en reiteradas oportunidades a lo largo de este verano sus deseos de participar del Bailando 2017. Hasta se animó a opinar sobre el jurado del programa de Marcelo Tinelli. "A Ángel de Brito y a Marcelo Polino les tengo mucho miedo. Sobre todo a Ángel, porque es obvio que me va a mirar y va a decir: 'vos, chiquita, que estás acá por el Presidente', y yo seguro que me voy a poner a llorar. Aunque tengo mucho carácter; si me buscás, me encontrás", dijo.