Lady Gaga confesó que sufre una enfermedad mental

Lady Gaga visitó el Centro Ali Forney, un refugio para personas LGBT sin hogar que se encuentra en Harlem. La artista participó de una campaña #ShareKindness para celebrar la amabilidad en grandes y pequeños actos. Además de llevarle regalos a un grupo de jóvenes, la cantante de 30 años confesó que sufre una enfermedad mental durante una charla.

"Me gusta darle cosas a la gente que no tiene nada o que tiene menos que yo. Estos niños no solamente están sin hogar. Muchos de ellos han sobrevivido traumas, han sido rechazados de alguna manera", sostuvo en una entrevista para el programa Today de la NBC. "Mi propio trauma me ha ayudado a entender los traumas de otros", agregó.

(Today)

Luego, la intérprete de Born this Way reveló: "Le dije a los chicos que sufro de una enfermedad mental. Sufro de trastorno por estrés postraumático. Nunca se lo había dicho a nadie así que bueno, aquí estamos". Además, explicó que más allá de todo pudo salir adelante: "La amabilidad que he recibido por parte de los doctores así como mi familia y amigos realmente salvó mi vida".

"No tengo los mismos problemas que ustedes, pero sí tengo una enfermedad mental con la que lucho día a día así que necesito mi mantra para mantenerme relajada", le dijo Lady Gaga a los jóvenes del Centro Ali Forney.

Lady Gaga contó su batalla contra una enfermedad mental en una visita realizada al Centro Ali Forney de Harlem

En 2014, la popular artista contó públicamente que había sido violada cuando tenía 19 años: "Pasé cosas horribles de las que ahora soy capaz de reírme, porque he pasado por un montón de terapia física, mental y emocional para sanar a lo largo de los años. Mi música ha sido maravillosa para mí…. Tenía aproximadamente 19 años, fui a la escuela católica y luego todo estas cosas locas que pasaron, dije 'Oh, ¿esta es la forma en que son los adultos son?'… yo era muy ingenua".

La intérprete compuso el tema “Til It Happens To You” en el que se refiere a los abusos sexuales. Esta canción fue nominada a un Oscar y también la incluyeron en el documental The Hunting Ground, que habla sobre las violaciones que ocurren en los campus universitarios.