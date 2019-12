—Lo que diría es que tenés que saber al entrar a trabajar a una película de Star Wars es que no podés contentar a todos. Y hay ciertas personas que no les va a gustar y están cien por ciento en su derecho. Y habrá personas a las que le encante y están cien por ciento en su derecho. Siempre y cuando haya personas dispuestas a tener sus sentimientos estamos todos bien. No tiene que ver con Star Wars el nivel de crítica fuerte o resentimiento, sino que existe en las redes sociales y es con certeza no exclusivo de las películas ni de Star Wars, pero tenés que tener claro que no podés contentar a todos, y esperar complacer a tantas personas como puedas.