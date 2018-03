"Por supuesto, estaba familiarizado con los ataques del 11 de septiembre, pero no sabía de esta respuesta inmediata que sucedió", comenta Hemsworth respecto de su atracción inicial por el guión de Tropa de héroes, que fue adaptada del best seller de no ficción Horse Soldiers. "Y luego fue la logística de la respuesta ―el uso del caballo―, ataques de la caballería montada que no habíamos visto en la guerra moderna. Desde el punto de vista de la realización, eso fue único también".