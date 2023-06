Sebastián Rollandi, gerente de El Nueve: la nueva programación, el desembarco de Tinelli en los estudios y el presente de la industria

Sebastián Rollandi en exclusiva con Teleshow

“El rating, sinceramente, no me importa en ningún momento del día. No soy de trabajar con el minuto a minuto”, afirma Sebastián Rollandi, gerente general de El Nueve y de IP Noticias. En esta charla con Teleshow, cuenta que el desembarco de Marcelo Tinelli en uno de los estudios del canal es una posibilidad cercana: “Nos hemos convertido desde hace mucho tiempo en un centro de producción audiovisual. En este caso, viene una producción como la de Tinelli a querer alquilar esos estudios, y para nosotros, es un negocio”, explica sobre una negociación avanzada, que tiene solo pendiente cuestiones contractuales.

“Nosotros queremos que a la televisión le vaya bien”, explica Rollandi, que forma parte también de la Comisión Directiva de Boca Juniors y divide su pasión entre los medios y el futbol. “Este año lo que quiero es que Boca gane la Libertadores”, se sincera, a la vez que se define “bilardista en los órdenes de la vida, por lo tanto con una tendencia a las cábalas”.

—¿Son cábalas tranqui o de esas que se padecen?

—No, son cábalas muy sencillas a las que uno se aferra pensando en que va a ir bien y bueno, a veces salen y a veces, no.

—¿Tus dos hijos son de Boca?

—Mis dos hijos son socios de Boca. Valentín está comenzando la secundaria y Santiago, en cuarto grado.

—Después voy a volver a tus hijos, pero estamos viviendo un año muy intenso. ¿Cómo impacta eso en la pantalla?

—Es un año complejo. Vos palpás el día a día y charlás con todos los actores de la industria. La Argentina está compleja en términos económicos. Venimos atravesando varios años de una situación angustiante para algunos sectores de la población, y nuestro caso es el de una industria que intenta todo el tiempo invertir en crecimiento, tanto de contenidos como de puestos de trabajo. Para nosotros lo más emblemático fue la creación de IP en 2020, plena pandemia, todo el mundo paralizado. Fue una decisión de Víctor Santa María, del Grupo Octubre. Fue el único canal creado en la región, y eso generó 270 puestos de trabajo directos. Una inversión de más de 350 millones de pesos. Eso muestra la vocación del grupo al momento de generar también nuevos contenidos, miradas diferentes respecto de lo que ya hay. Si ves el ecosistema de canales de noticias en Argentina, podría decirse que está al límite, pero no es así: uno ve el encendido y sigue siendo muy alto.

—En esta Argentina, ¿cómo se piensa el presupuesto de un proyecto de acá a tres, cuatro meses?

—Hoy es imposible: tenés que convivir con la cotidiana, con la coyuntura. Por supuesto que nuestras prioridades pasan por lo que es el día a día. tanto de los dos canales como el resto de los medios del Grupo. Pero bueno, es difícil poder saber qué va a pasar en los próximos meses, al ser una industria que depende mucho de contar con dólares. Hay servicios que vos tenés que contratar en dólares, en pagos de afuera, repuestos de todo lo que es cámaras, técnica, que tienen que venir importados y están parados. Eso te frena la posibilidad de una nueva programación y te va trayendo otros problemas, que son los acuerdos comerciales vinculados con el lanzamiento de programación.

—Hablemos de la pantalla de El Nueve, que hace poco relanzó su tarde.

—Este año nos habíamos puesto como prioridad el lanzamiento de una nueva tarde y estamos muy contentos, ya que está dando excelentes resultados. El programa del que vos formás parte hace tantos años con Maju Lozano a la cabeza pasó a un horario que para nosotros es central en esta construcción del tren programático: que después del noticiero venga el magazine. Y está funcionando realmente muy bien. Hemos crecido el encendido. Hemos crecido la variable de fidelidad, aumentado el alcance. La llegada de (el doctor Jorge) Tartaglione también es importante. Es una apuesta muy fuerte del canal en un rubro, la salud, que uno a veces dice: “¿Cómo eso puede pegar en la gente después que todos hemos padecido una pandemia?”. Médico de familia está pensado para tener un acercamiento por el lado “positivo” de la salud. Y después estamos muy contentos también con la llegada de Jimena Monteverde con Escuela de cocina, que está bárbaro. Es otra mirada de la cocina, porque venimos de formatos y de contenidos que están más vinculados al reality.

—Y los históricos de siempre, con Beto Casella a la cabeza.

—Bendita, 16 temporadas al aire ya. Beto es el primero que se pone a la cabeza en esto de pensar cómo darle aire fresco a los contenidos, mejorarlos, ir en búsqueda de más audiencia, y lo logra. Él es una de las personas de las cuales más aprendo de televisión, alguien que entiende qué es lo que pasa del otro de la pantalla.

La audiencia televisiva siguen siendo las mujeres mayores de 50 años

—Te tocó afrontar algo muy difícil en un programa instalado como Qué mañana, que fue la muerte de Guillermo Calabrese.

—Fue un golpe durísimo. Era un compañero con el que teníamos trato cotidiano. El canal lo quiere mucho, era una figura muy fuerte para nosotros, si bien se había incorporado hacía poco tiempo. Pero esa madrugada en que me avisan lo de Cala, la primera decisión que tomamos era que el homenaje que había que hacerle era con el programa, porque era su vida. Venía muy temprano a la mañana y se iba a su instituto de cocina a enseñarles a sus alumnos con una pasión... y terminaba recién a la medianoche. Hacía poco habíamos perdido también a un compañero del área de noticias. Es un canal muy familiar, con una relación muy cercana entre todos. Y obviamente, cada una de las pérdidas para nosotros significa un dolor inmenso.

—¿A quién le habla hoy un canal de aire?

—La audiencia siguen siendo las mujeres mayores de 50 años, tanto en canales de tele abierta como en las señales de noticias. Podés tener en algunas señales de noticias alguna diferencia con el nivel socioeconómico pero en general es la misma: más mujeres que hombres, y mujeres mayores de 50. Las franjas etarias de menor edad se están informando cada vez más a través de otras plataformas, redes sociales, streaming.

—La televisión hace otros números hoy. ¿Dónde está esa gente que estaba antes? ¿En las plataformas, en las redes sociales? ¿O la forma de medir es obsoleta?

—Es una conjunción de varios factores. Indudablemente, lo podemos ver según los estudios que ofrece Kantar: hay un crecimiento de lo que es el segmento videos y plataformas. Todos hemos incorporado el hábito de ver otros formatos y contenidos en esas plataformas. Después está claro también que las señales de noticias han crecido, con lo cual eso le saca un poco de número a la televisión abierta. Ni el grupo, ni Víctor, ni yo, somos de tomar decisiones según la planilla de Kantar. Yo creo que uno, cuando tiene que evaluar sus contenidos, tiene que hacerlo con algo más de información. Tal es así que nosotros hemos empezado un trabajo muy profundo de investigación sobre la audiencia de canal Nueve desde finales del año pasado, con distintas metodologías, tanto de cuanti como de cuali. No es la misma audiencia la del mediodía que la de la noche.

—¿Cómo estás con IP?

—Realmente muy felices. Este año es un desafío muy grande para IP porque va a enfrentar por primera vez la cobertura de unas elecciones presidenciales, con lo que eso representa para la Argentina. Estamos haciendo un despliegue muy fuerte desde lo escenográfico y desde la cobertura a nivel nacional, con corresponsalías en todas las provincias al momento de las elecciones. Habrá un programa especial que arranca el 24 de junio con el cierre de listas. Pero la idea no solamente es llegar primero a la noticia y contar los resultados, sino también cómo contarlo. Y yo creo que ahí es donde vamos a dar un salto cualitativo.

—¿Van a pasar todos los candidatos?

—Sí. Es respetar la identidad tanto de IP como del Nueve, que es que absolutamente todos y todas puedan pasar y puedan expresar sus ideas. Siempre buscando el diálogo, buscando la mejor manera de comunicar y de transmitir las ideas que cada uno tenga, siendo siempre respetuosos para informar a la sociedad. Después cada uno en el momento de la urna elige libremente cuál es el proyecto que desea para el país en los próximos cuatro años. La responsabilidad que tenemos tanto en IP como en canal Nueve es que todos puedan pasar.

Si terminamos de completar lo legal, en julio van a estar entrando con el Bailando, si quieren

—Es cierto que las redes sociales te informan y muy rápido. Después yo creo que hay un debate sobre la responsabilidad que uno tiene cuando da una información, respecto del chequeo de fuentes. En ese sentido preferimos pedir más chequeo de fuente y quizás salir dos segundos más tarde, pero con la información chequeada. Y en este momento, en el cual todos estamos invadidos permanentemente por el último momento, uno tiene que buscar el mejor análisis de la noticia. IP tiene en ese sentido un despliegue con sus columnistas, que todo el tiempo están buscando eso.

—¿Va a estar Marcelo Tinelli saliendo desde los estudios del canal?

—No lo sé. La verdad estamos en este momento analizando contratos. Todavía estamos en la etapa más formal, de lo legal. Somos un canal que tiene ocho estudios en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Nos hemos convertido desde hace mucho tiempo en un centro de producción audiovisual. Se ha hecho gran parte de Argentina,1985. En este caso, viene una producción como la de Tinelli a querer alquilar esos estudios, y para nosotros es un negocio, así es que yo no veo ningún inconveniente.

—Ellos quieren empezar el Bailando en julio...

—Si terminamos de completar lo legal, van a estar entrando en julio, si quieren. A mí me parece, y se lo dije a él, que es un talento histórico de la televisión argentina. Entonces, si tiene la oportunidad de volver, estando además con mayor responsabilidad en otro canal (como director de programación de América) y si eso mejora la televisión argentina, nosotros vamos a hacer ese aporte. Creo que esa es la mirada que uno tiene que tener hacia la industria.

—Uno podría entender que América y El Nueve pelean por el rating. Abrir los estudios, más allá de que por supuesto es un negocio, también es querer que a la industria le vaya bien más allá, de que sea un competidor directo.

—Fue una charla que tuve hace poco tiempo con otros integrantes de los canales: nosotros queremos que a la televisión le vaya bien. Cuanto más crezca la audiencia de la televisión, de todos los canales, nos va a ir bien a todos. Vamos a hacer todo lo posible para que siga aumentando la audiencia de la televisión abierta. Obviamente, mejor de canal Nueve, eso está claro. El desafío que todos tenemos es seguir haciendo cada vez más televisión argentina y cada vez más contenidos para que esa televisión sea consumida.

—¿Se negocia con Tinelli o se negocia con alguien de la productora?

—Con Marcelo tuve la oportunidad de conocerme una vez cara a cara, y tuvimos una excelente charla que fue más de tele que de otra cosa, pero fue muy honesta y muy buena. Y tenemos intercambio de mensajes.

—Me quedo con eso: con la mirada pensando en fortalecer a la industria, que al final es trabajo para todos en un momento muy difícil.

—Eso es así. Ahora, yo voy a querer que gane canal Nueve a las 22 horas (cuando se emitirá el Bailando).

—Un desafío para el canal era volver a hacer ficción.

—Sí, y el año pasado fuimos el canal abierto que más coprodujo con plataformas. Hemos coproducido con Amazon Supernova, que es un unitario que funcionó muy bien tanto en Prime Video como en canal Nueve, también la serie de la Selección, Camino a Qatar. Y transmitimos la serie que produjo Pegsa con Messi de la Copa América, que se emitió en Netflix. Además, coprodujimos con Flow la serie El hincha.

—¿Hay algún horario en el que desconectes y no mires lo que está pasando en la pantalla, que no te importe el rating?

—El rating, sinceramente, no me importa en ningún momento del día. No soy de trabajar con el minuto a minuto. Tengo reuniones muy temprano a la mañana con los equipos de contenido donde revisamos qué fue lo que pasó el día anterior y cómo viene la agenda de temas del día. Tengo una reunión muy temprano también con las mesas de noticias, los responsables de noticias en el caso de la señal de noticias, para ver cómo va a ser la cobertura y qué es lo que estamos previendo que va a venir en el día. Y desconecto cuando me voy a dormir.

Son dos audiencias distintas: lo digital no viene a la televisión abierta, sino que la televisión abierta te amplifica lo digital

—El rating no es prioritariom ¿pero tenés ganas de que El Nueve vuelva al tercer puesto?

—Ni el año pasado cuando nos tocó estar terceros y América estaba cuarto, ni este año, que a América le está yendo bien, me guié por ese rating o por ese posicionamiento. Yo tengo ganas que a nosotros nos vaya bien y que estemos felices con los contenidos que hacemos. Y este año siento que estamos muy contentos con las incorporaciones, con los talentos nuevos. Siento que tenemos una programación muy fuerte para afrontar no solamente este año sino también el que viene. Y la verdad que el lugar que nos toque ocupar, si la audiencia del Nueve está contenta con nuestros contenidos, yo voy a estar contento y vamos a estar felices.

—¿Lográs que tus hijos vean tele de aire?

—No, ven… IP lo ven, bueno, porque lo veo yo también. Ahí ves un corte generacional. El más chico ve YouTube y TikTok. Y el más grande no, es más de ver series. Voy conviviendo con ese aprendizaje. Miro cómo son los streamings y qué está pasando ahí también, que es un fenómeno que explotó en Argentina, sobre todo en el último año. De hecho, hay talentos que salieron de la televisión abierta y fueron a ese formato.

—¿Y al revés?

—No. Yo creo que son dos audiencias distintas. No es que lo digital viene a la televisión abierta, la televisión abierta te amplifica lo digital. Es una charla que tenemos muchas veces con el equipo de contenidos de Go Lab. A lo nativo digital tenés que hablarlo y producirlo en ese lenguaje. Lo televisivo es televisivo. Ahora, a lo digital, podés darle la masividad de la tevé abierta.

—¿Hay margen para tantos canales de streaming como vemos ahora?

—Sí, hay margen porque la industria cultural crece, y hay anunciantes, hay mercado. Obviamente que está segmentado. La televisión abierta sigue siendo por lejos el gran instalador de marcas y de agenda en la Argentina. Los principales llamados que tengo siempre son por lo que aparece en los noticieros y no por lo que pusimos en una red social.

—¿Cuál es el desafío para este 2023?

—Terminar de consolidar la grilla de canal Nueve. Seguir buscando que crezca nuestra programación, nuestros canales y contenidos. Seguir afianzando la relación que hemos construido, que es muy buena, con algunas plataformas y en las cuales seguimos trabajando. Estamos avanzando en algunos proyectos. Y buscar más audiencia. Eso, siempre.

Mirá la entrevista completa: