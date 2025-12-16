Teleshow

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

La modelo se fue a hacer un estudio médico y durante el proceso se dieron cuenta de la inusual característica de su cuerpo

Paula Chaves contó el descubrimiento que hizo a los 41 años gracias a un estudio médico (Video: Olga)

Paula Chaves volvió a sorprender a sus compañeros y seguidores al aire de Tapados de laburo (Olga) con una inesperada confesión sobre su salud. Un día después de festejar por el Martín Fierro de Streaming a Mejor Programa Revelación, la conductora y modelo relató en vivo el insólito descubrimiento que hizo en un estudio médico reciente: tiene dos costillas menos que la mayoría de las personas. Lo que comenzó como una simple charla sobre estornudos derivó en una anécdota única que combinó asombro, humor y un sinfín de bromas en el estudio.

La conductora comenzó su relato entre la sorpresa y la incredulidad: “¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’ No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”. Como era de esperar, las repercusiones en el piso fueron inmediatas.

Nacho Elizalde arrojó el primer guiño a la cultura pop diciendo “tipo Thalía”, recordando la leyenda urbana sobre que la cantante mexicana se habría hecho extirpar esa zona del cuerpo para afinar su cintura. Paula, divertida e impactada, siguió su relato. “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca, relató. Valen Rizzuti no se quedó atrás y sumó: “Y, por otro lado, ¡qué divina!”, generando más risas y chicanas amistosas en el estudio. Luli González remató con humor: “Nació modelo”, mientras Nacho imitaba a Susana Giménez: “¡Qué flaca!”.

La anécdota provocó un clima de distensión y bromas, pero Paula cerró el segmento sorprendida por lo insólito del hecho: “Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?

En una noche cargada de emoción, defendió la creación de una premiación independiente para el streaming. “Martín Fierro es compartir y disentir en libertad”, afirmó caracterizado como el personaje de la saga (Video: Telefe)

La historia de Paula se viralizó rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la espontaneidad, el humor y la capacidad de la conductora para convertir un insólito hallazgo médico en una anécdota televisiva inolvidable. Así, la modelo no solo demostró, una vez más, su carisma y transparencia al contar aspectos personales, sino que también logró que la audiencia se sintiera identificada con esos momentos de sorpresa y autodescubrimiento que, llevados con humor, transforman las rarezas de la vida en episodios llenos de empatía y cercanía.

El domingo por la noche Chaves estuvo a cargo de la conducción de la primera entrega de premios a los programas de streaming. Acompañada por Damián Betular, la ceremonia avanzó con ritmo ágil, cruces espontáneos y un lenguaje mucho más cercano al de una transmisión en vivo que al de una gala tradicional. Los discursos, lejos de centrarse solo en trayectorias individuales, pusieron el foco en equipos, comunidades y procesos colectivos. En ese marco, los premios comenzaron a delinear su noche.

La apertura marcó de inmediato el tono. Luis Ventura, presidente de APTRA, irrumpió en escena disfrazado de Albus Dumbledore de Harry Potter, un gesto que desarmó cualquier intento de solemnidad clásica. Hubo risas, aplausos y comentarios cruzados en las mesas. El mensaje fue claro: el streaming entraba al universo Martín Fierro, pero lo hacía con sus propias reglas, su desparpajo y su caos característico.

El aire vibraba cuando la modelo, desde su puesto de conductora, se adueñó del centro de la escena. Su descripción pasó entre el enigma y la veneración, dejando a la audiencia en vilo. Es sabio, poderoso, enigmático, guarda secretos del pasado y del presente y manipula eventos desde las sombras sin necesidad de usar ninguna varita. Es el personaje más amado y temido de la pantalla. No hablamos de Dumbledore, hablamos del señor Luis Ventura”.

