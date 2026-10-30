“El racismo no es entretenimiento”: Sheynnis Palacios defiende a Miss Nicaragua frente a las críticas por su apariencia

Ante la gravedad de los ataques por su color de piel y apariencia al natural, la histórica Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, rompió el silencio con una tajante defensa pública en favor de su compatriota (Cortesía: Jasmine Blanford).

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El mundo de los certámenes de belleza suele brillar entre reflectores, lentejuelas y glamour, pero detrás de las pasarelas la realidad a veces muestra su faceta más amarga. En los últimos días, las redes sociales se han convertido en un torbellino para Jasmine Blandford, actual Miss Universo Nicaragua 2026, quien está pasando por un momento muy difícil tras sufrir una dura ola de discriminación, ataques despectivos y comentarios racistas que encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo.

El detonante ocurrió durante una actividad formativa. El pasado miércoles 28 de octubre de 2026, la organización Miss Universo celebró en Miami una master class de estilismo junto a la marca María Yáñez y el maquillador Alfonso Waithsman. Como modelos invitadas figuraron Jasmine Blandford y Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela. Siguiendo la dinámica, ambas salieron a cuadro con el rostro lavado y sin maquillaje.

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Fue ahí donde decenas de internautas comenzaron a llamarla despectivamente “fea”, desatando descalificaciones cargadas de prejuicios contra su piel y sus rasgos físicos.

Ante las fuertes críticas, la ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, decidió romper el silencio con un contundente comunicado público. Sheynnis expresó su profunda tristeza al ver cómo un camino de ilusión y aprendizaje se empaña por ataques a la apariencia física o al origen de su compatriota.

Durante los momentos en que se mostraron a cara lavada, comenzaron a circular capturas de pantalla en diversas redes sociales acompañadas de comentarios despectivos, burlas donde catalogaban a Jasmine como «fea» y ataques de carácter racista dirigidos a su tono de piel, su textura capilar afro natural y sus facciones.

Con firmeza, Palacios condenó el odio en redes y reivindicó con orgullo que la Costa Caribe es parte fundamental de la identidad nicaragüense, señalando que la belleza única de Jasmine merece ser vista y celebrada sin prejuicios ajenos.

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En su mensaje directo hacia la audiencia digital, Palacios puso un alto a quienes usan las redes para herir, dejando claro que el racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento ni pueden justificarse bajo la libertad de expresión.

Sheynnis subrayó que, si bien el público puede opinar con respeto sobre el desenvolvimiento o las respuestas en competencia, existe una enorme diferencia entre la crítica constructiva y la intención de destruir emocionalmente a una persona, recordando que detrás de cada banda y corona hay un ser humano cuya salud mental debe protegerse.

Este acoso cibernético tiene antecedentes previos. Desde septiembre, la modelo de 27 años ya venía arrastrando cuestionamientos sobre su identidad. Nacida en Estados Unidos de padres nicaragüenses y con raíces en Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur, Blandford fue criticada por su acento en español y su herencia afrodescendiente por parte de usuarios que cuestionaron su representatividad.

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Comunicado publicado por Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, en el que repudió los comentarios racistas y discriminatorios contra Jasmine Blandford, representante de Nicaragua en el certamen.

La respuesta de la representante nicaragüense tras las críticas en redes sociales

Lejos de quebrarse ante la negatividad, Blandford ha centrado su agenda en un riguroso plan de preparación técnica y formativa de cara a la competencia internacional. La representante nicaragüense, de 27 años, cuenta con una trayectoria personal marcada por la resiliencia tras haber perdido a su padre a causa de la violencia armada cuando tenía apenas un año de edad, vivencia que fundamentó la creación de su proyecto social Beyond the Silence, enfocado en visibilizar y respaldar a familias víctimas de este flagelo.

Como parte de su cronograma de entrenamiento, Blandford ha intensificado sesiones diarias de perfeccionamiento en técnicas de pasarela, postura y proyección escénica bajo la guía de preparadores de reinas de belleza, puliendo tanto el desplazamiento en pasarela de traje de baño como la elegancia, giros y control de vestidos en la categoría de gala.

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Jasmine Blandford, Miss Universe Nicaragua, comparte su conmovedora historia personal sobre la pérdida de su padre a causa de la violencia armada y su dedicación a dar voz a los niños cuyas vidas han sido marcadas por esta tragedia.

A la par del entrenamiento físico y de estilismo, la modelo desarrolla un módulo específico de fonética, dicción y fluidez en el idioma español, con el objetivo de optimizar su desenvolvimiento ante el panel del jurado calificador, en las entrevistas oficiales y en las rondas de preguntas con los medios de comunicación internacionales.

Con la mirada puesta en la gala final de Miss Universo 2026, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico, Blandford consolida su preparación integral para representar a Nicaragua en las distintas etapas preliminares del certamen, buscando destacar tanto en el desempeño escénico como en la difusión de la identidad multicultural de su país.

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