Guatemala

El rastro del dinero ilícito en Guatemala y la red financiera que apunta a China y Hong Kong

Un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil reveló cómo fondos de origen presuntamente ilícito circularon por cuentas bancarias locales antes de ser transferidos al extranjero, con cinco detenidos y once allanamientos ejecutados en cuatro departamentos

Mapa mundial con fajos de billetes y monedas en Guatemala, conectados por flechas con signos de dólar hacia China y Hong Kong.
Las fuerzas de seguridad ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos de Guatemala contra el lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un operativo contra el lavado de dinero u otros activos dejó cinco personas capturadas luego de once allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.

Las diligencias apuntaron a operaciones bancarias bajo sospecha, con fondos que habrían terminado en cuentas de China y Hong Kong.

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Las autoridades realizaron inspecciones, registros y secuestros de elementos de prueba en inmuebles de los cuatro departamentos.

La investigación se concentra en distintas modalidades de recepción, transferencia y movilización de recursos sin justificación económica o legal aparente.

Una cuenta recibió más de USD 1.2 millones y luego movió fondos a criptoactivos

Entre los detenidos figura Darwin F., quien habría recibido Q 9.577.893,81, unos USD 1,2 millones, en una cuenta bancaria personal entre el 18 de enero y el 17 de octubre de 2024. De acuerdo con la pesquisa, el dinero fue trasladado posteriormente a criptoactivos.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos de Guatemala contra el lavado de dinero.
Darwin F. recibió más de 1,2 millones de dólares en su cuenta bancaria y trasladó los recursos a criptoactivos. (MP de Guatemal)

El caso forma parte de las investigaciones por lavado de dinero u otros activos, un delito que sanciona la incorporación al sistema financiero de recursos de origen presuntamente ilícito.

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Las autoridades buscan determinar la procedencia de los fondos, la ruta de las transferencias y el papel que habrían tenido los titulares de las cuentas investigadas.

También fue aprehendida Evelyn G., señalada a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia de la Superintendencia de Bancos.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos de Guatemala contra el lavado de dinero.
La Intendencia de Verificación Especial denunció a Evelyn G. por recibir transferencias presuntamente vinculadas con estafas. (MP de Guatemal)

Según los registros analizados, recibió Q 848.553,81 (unos USD 11.090) en cuatro cuentas bancarias durante un período aproximado de cuatro meses.

La investigación sostiene que ese dinero podría provenir de estafas. La IVE identificó movimientos en entidades financieras distintas, una circunstancia que permitió activar el seguimiento por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Los investigadores detectaron ingresos sin respaldo económico aparente

Otra de las capturadas fue Cynthia C., quien recibió Q 173.400 (USD 22.701) en una cuenta bancaria entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2024. Las autoridades indicaron que no encontró una explicación económica ni legal que justificara el manejo de ese monto.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos de Guatemala contra el lavado de dinero.
La investigación identificó ingresos sin justificación económica por 173.400 quetzales en la cuenta de Cynthia C. (MP de Guatemal)

En el mismo operativo fue detenida María H., investigada por ingresos de Q 248.208,87 (USD 32.494) en una cuenta de ahorro. Los movimientos se realizaron entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre de 2024, según la información recopilada durante la investigación.

Los casos se analizan de manera individual, aunque forman parte de una línea de trabajo que busca establecer si existieron vínculos entre los movimientos financieros, los responsables de las cuentas y eventuales estructuras dedicadas a captar y transferir dinero de origen ilícito.

La pesquisa apunta a transferencias con destino a China y Hong Kong

La quinta detención correspondió a Zhi L., capturado en Petén. Las autoridades lo vinculan con personas detenidas en un operativo realizado el 26 de octubre y lo señalan como presunto líder de una estructura dedicada a captar fondos por medio de cuentas en distintos bancos del país.

Según la información oficial, la organización habría recibido dinero en efectivo, depósitos respaldados con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas. El análisis de las operaciones de débito determinó que el destino predominante fueron transferencias hacia China y Hong Kong.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos de Guatemala contra el lavado de dinero.
La Policía Nacional Civil capturó en Petén a Zhi L. como presunto cabecilla de la red de captación de fondos. (MP de Guatemal)

Las autoridades también establecieron que la estructura habría utilizado diversos mecanismos financieros para concentrar recursos y trasladarlos fuera de Guatemala.

La causa continúa bajo investigación y los elementos recabados durante los allanamientos serán incorporados al expediente para definir la situación judicial de los cinco capturados.

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