Wonderful Neoran Valley combina Pokémon, roguelite y una amenaza oculta

Wonderful Neoran Valley presenta su tráiler.

Guardar

Nara Studio presentó un nuevo tráiler de Wonderful Neoran Valley, su roguelite narrativo de captura de criaturas previsto para 2028 en PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. El video, titulado Welcome to the Valley, presenta a Knight y al dragón Iris, interpretados por Troy Baker y Ben Starr, mientras muestra el sistema de combate y la amenaza que se esconde bajo el colorido escenario.

Una campaña que superó ampliamente su objetivo

Wonderful Neoran Valley es el primer proyecto financiado colectivamente por Nara Studio, un pequeño equipo de desarrollo con sede en Milán. Su campaña de Kickstarter solicitaba 100.000 euros y alcanzó esa cifra en apenas diez minutos, según sus responsables. La recaudación final llegó a 923.091 euros, más de nueve veces el objetivo inicial.

PUBLICIDAD

Ese resultado permitió financiar las versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, que se suman a la edición de PC. El estudio indicó que estas son las únicas plataformas confirmadas y aclaró que “no hay actualmente planes para otros lanzamientos”. Esto deja fuera, al menos por ahora, una posible versión para consolas Xbox.

La información publicada durante la campaña también señala que el juego estará disponible en inglés e italiano. Entre los objetivos adicionales aparecían las localizaciones al español y al francés, metas que habrían sido alcanzadas gracias al monto final, aunque el estudio todavía debe detallar el alcance definitivo de esos idiomas.

PUBLICIDAD

El estreno está proyectado para 2028, pero Nara Studio no comunicó un día o mes concreto. La página del juego en Steam ya presenta su premisa, sus criaturas y varias de las mecánicas que definirán las partidas.

Criaturas con emociones y siete turnos de ventaja

La aventura transcurre en un valle habitado por los Neoran, seres nacidos de una evolución particular de animales y plantas. Todos están formados por Neura, una fuerza vital primordial que atraviesa el entorno y cumple un papel central en la historia.

PUBLICIDAD

Los Neoran pueden hablar, experimentar emociones complejas y perseguir objetivos propios. El jugador tendrá que conocerlos mediante conversaciones antes de reclutarlos, en lugar de limitarse a capturarlos. Esos vínculos también permiten liberar su potencial durante las batallas, por lo que el diálogo funciona como parte de la progresión y de la preparación estratégica.

La versión completa incluirá 85 criaturas, cada una con personalidad, emociones y habilidades particulares. El objetivo será combinar sus capacidades para formar equipos con sinergias útiles frente a distintos enemigos y situaciones. Los diversos biomas modificarán las posibilidades disponibles entre una partida y otra.

PUBLICIDAD

Nara Studio define el proyecto como un roguelite, es decir, una experiencia organizada alrededor de partidas sucesivas en las que el jugador vuelve a intentarlo, toma decisiones diferentes y descubre nueva información. En este caso, esa estructura está acompañada por una narrativa central que avanza mientras Knight investiga lo que ocurre en el valle.

La principal mecánica de combate es la clarividencia de Knight. El protagonista puede observar una línea temporal que anticipa los siguientes siete turnos, una ventaja que permite estudiar las acciones enemigas antes de que ocurran. El jugador debe interpretar esa secuencia, ajustar sus movimientos y coordinar las habilidades de los Neoran para transformar la previsión en una victoria.

PUBLICIDAD

Wonderful Neoran Valley

El misterio detrás del valle

El tráiler comienza con un tono luminoso y presenta el encuentro entre Knight, llamado Caballero en parte del material promocional, y el dragón Iris. Baker, conocido por su trabajo en The Last of Us, presta su voz al protagonista. Starr, quien participó en Balatro y Clair Obscur: Expedition 33, interpreta a Iris.

La presentación cambia cuando aparecen los Neura Clusters, extrañas aberraciones capaces de corromper el valle y a sus habitantes. Estas formaciones están relacionadas con la verdad oculta bajo la superficie del lugar y funcionan como una amenaza que deberá investigarse partida tras partida.

PUBLICIDAD

Esa corrupción introduce el contraste central de Wonderful Neoran Valley: las criaturas mantienen diálogos, sentimientos y metas personales, pero pueden quedar expuestas a una fuerza que altera el entorno. El reclutamiento, los combates y la exploración servirán para reconstruir lo sucedido y descubrir el origen de los Neura Clusters.

Aunque sus batallas y la colección de monstruos pueden recordar a Pokémon, de Game Freak, el proyecto se diferencia mediante la anticipación de siete turnos, la estructura roguelite y el peso de las conversaciones con cada criatura. Nara Studio todavía no informó una fecha exacta dentro de 2028 para su lanzamiento en PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

PUBLICIDAD