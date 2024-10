Cantando 2024: Brenda Di Aloy opinó sobre la postura política de Lali Espósito y manifestó su apoyo al novio de su madre

Este viernes, Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, se presentó en la pista de Cantando 2024 (América) con la esperanza de sorprender al jurado con su talento. En ese contexto, uno de los mayores detalles que llamó la atención fue que al joven eligió interpretar una canción de Lali Espósito. Ante esta elección, Marcelo Polino quiso indagar y le preguntó a la participante su opinión sobre el enfrentamiento mediático que habían protagonizado la artista y Javier Milei. Ante este panorama, la hija de la exvedette comentó sobre la postura política de Lali, contrastando con su propio apoyo al novio de su madre y actual Presidente de la Nación. La elección de la canción y sus comentarios sobre el contexto político de Espósito abrieron un debate en el set.

Antes de que la joven cantara, la conductora le consultó por la fiesta de cumpleaños del economista, a la cual Brenda había sido invitada. “¿Cómo está la pareja? ¿Con quién viniste hoy? ¿Qué pasa con mamá?”, quiso saber Peña. Brenda, sonriendo, respondió: “No hay nadie hoy de mi familia. Pará, sí hay gente en la tribuna que me vino a ver. Pero de mi familia, no. Hoy me abandonaron”. Este comentario desató risas entre los presentes y motivó a Peña a indagar aún más sobre la relación entre la madre de la joven, Amalia, y Javier Milei, así como los lazos familiares que rodean al mandatario.

Con humor, Peña continuó insistiendo en la presencia de la madre de Brenda en el programa: “La queremos en el bar a tu mamá”, sugirió, a lo que Brenda coincidió: “Sí, yo también quiero que venga mamá”. La conversación dio pie para que la joven mencionara la reciente celebración del cumpleaños de Milei, un tema que Peña aprovechó para preguntar sobre el regalo que recibió el presidente: “Estuviste en el cumpleaños, vi que le regalaste algo”. Brenda, con sinceridad, aclaró: “Mi hermana se ocupó del regalo. Yo puse la cara nomás”. Intrigada, Peña insistió: “¿Y qué le regalaron?”. A lo que Brenda explicó: “Un neceser con las iniciales, porque él viaja mucho. Algo útil. Porque es una persona que tiene todo. Pensamos en algo útil”. Con su característico humor, Peña reaccionó: “¿Pero un neceser? ¿Vos decís neceser?”. Brenda, defendiendo el obsequio, agregó: “Mi hermana, Barbi Cóppola, se ocupó del regalo”. Sin embargo, Flor no dudó en calificar el regalo como “medio pobretón”, y expresó: “Un neceser entre las tres me parece pobretón. Por lo menos se lo tendrían que haber regalado con un montón de cosas más”. La respuesta provocó risas en el estudio, mientras Brenda, entre divertida y sorprendida, defendía su elección y el gesto familiar.

En la pista del Cantando, el jurado Marcelo Polino no tardó en tocar el tema de la relación familiar de Brenda Di Aloy con Javier Milei y la controversia política que gira en torno a Espósito. Así, el experto preguntó: “¿Quién eligió la canción? ¿Por ahí te influyó que Lali hable mal del presidente, que es tu padrastro ahora? Por ahí eso te jugó un poco en contra. ¿Qué mirada tenés de lo que habla Lali del presidente? Ese tweet famoso que cuando ganó dijo: ‘Qué peligroso, qué triste’”.

Yuyito González habló de la canción de Lali a Javier Milei

Ante la pregunta, Brenda respondió con claridad, marcando una postura respetuosa y neutral: “El tema lo eligió la coach. Creo que cada uno tiene su postura política, sus creencias, sus convicciones. Yo, por más que mi mamá sea la novia de él, no tomo ningún partido, ninguna postura”. Destacó su admiración por Lali, a quien describió como una “artista increíble” que ha seguido desde la infancia. “Me encanta Lali, la amo a ella. Banco también al novio de mamá, entonces también desde ese lado me parecía por qué no hacer una canción de Lali, que yo la admiro muchísimo”, expresó.

Di Aloy aprovechó para subrayar su creencia en la libertad de expresión: “Tenemos libertad de expresión y cada uno puede opinar de lo que quiera, como quiera, siempre con respeto, que es lo que también ella marca”. Su respuesta equilibrada destacó su respeto tanto por Lali como por Milei, dejando en claro su autonomía y libertad para admirar el trabajo de Espósito, a pesar de las opiniones políticas divergentes.

Semanas atrás, durante una entrevista reciente en el programa LAM (América), Amalia “Yuyito” González fue consultada sobre el nuevo tema de Lali Espósito, titulado “Fanático”, el cual generó revuelo por sus posibles referencias a Javier Milei, pareja actual de Yuyito. La exvedette, quien al inicio desconocía de qué se trataba el tema, respondió confundida ante la pregunta: “No la vi, no la vi. ¿Una obra de arte hizo?”, comentó con sorpresa y cierto desconcierto.

Yanina Latorre, quien estaba a cargo de la conducción, aclaró que se trataba de una canción y detalló el contenido: “Es un tema, hoy largó un tema donde arranca hablando de Javier. Le responde a Javier”, explicó. Ante la insistencia del equipo sobre la letra de “Fanático” y su supuesto tono crítico, Yuyito optó por una postura evasiva. “Ni idea, chicos, no lo vi”, insistió, lo que llevó a Latorre a preguntarle con humor si estaba “ninguneando” a Lali o si realmente desconocía la canción.