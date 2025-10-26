La emoción de Carolina Baldini tras conocer a su primer nieto: “Te vi y sentí algo imposible de explicar”

El posteo de Carolina Baldini tras conocer a su primer nieto: “Te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar” (Foto: Instagram)

El sábado nació el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini, un acontecimiento que convirtió a la exmodelo en abuela por primera vez y llenó de felicidad a ambas ramas de la familia. Apenas conoció a su nieto, la expareja del DT del Atlético de Madrid eligió compartir un mensaje cargado de ternura y promesas, poniendo en palabras la emoción y el descubrimiento de una nueva forma de amor.

En la foto que eligió Carolina se la puede ver pie junto a Gianluca, que sostiene en brazos al pequeño Faustino. “Fausti hoy te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar. ¡Tan chiquito y tan perfecto! Tu llegada trajo luz a mi vida”, comenzó el mensaje que escribió la exmodelo en el pie de la publicación.

Y siguió: “Desde que supe que venías, empecé a amarte, pero al verte entendí que el amor de una abuela es más profundo de lo que imaginé”. Con la intención de marcar esta fecha, hizo una serie de promesas para el pequeño: “Prometo acompañarte, mirarte crecer con orgullo y cuidarte. Prometo contarte historias, reírnos juntos y estar ahí cada vez que necesites un abrazo”.

“Gracias por darme este nuevo título, el más hermoso de todos: abuela. Gracias por recordarme que la vida siempre tiene nuevas formas de amar. Te amo con todo mi corazón, tu abuela”, cerró Carolina la carta abierta a Faustino. Los comentarios de su hijo y su nuera no tardaron en llegar.

El posteo de Carolina por el nacimiento de su primer nieto

Eva tan solo comentó cinco emojis de corazón. Por su parte, Gianluca escribió: “Te amo ma. Estoy seguro de que serás la mejor abuela del mundo”. Cabe recordar que hace un año Bargiela perdió a su mamá, por lo que este momento también está marcado por el dolor de no poder tenerla a su lado en este presente, especialmente luego de que ella contara, meses atrás, que durante el último tiempo habían hablado de las ganas que tenía de convertirse en abuela.

La feliz noticia irrumpió la calma del sábado por la tarde y desde el primer momento generó una catarata de repercusiones. Esta es la segunda vez que Baldini se expresa. Los flamantes abuelos paternos reaccionaron rápidamente a la feliz noticia. La primera en manifestar sus sentimientos fue Carolina, quien comentó la publicación conjunta de su nuera e hijo: “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. ‘Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición’. Sos tan lindo Fausti”, escribió la exmodelo, resumiendo el giro que supuso esta llegada para toda la familia Simeone-Bargiela.

En la misma publicación, la esposa actual del Cholo también expresó su felicidad ante el nacimiento del nuevo integrante: “¡Amor incondicional! ¡Bienvenido bebé! Te vamos a cuidar tanto”. El saludo dejó en claro el entusiasmo y la ternura con la que la familia recibió a Faustino y la voluntad compartida de brindarle protección y amor.

La pareja presentó a su primer hijo con un carrete lleno de emoción (Foto: Instagram)

El director técnico del Atlético de Madrid, recurrió a sus historias para sumarse al festejo virtual. Reposteó el anuncio que hizo la pareja y eligió hacerlo de manera simple y emotiva: la primera foto que subió fue la de su hijo y Eva recibiendo al pequeño y apenas sumó el nombre del nieto junto a un corazón. Luego, compartió una imagen de los pequeños pies de Faustino, acompañada por una frase que dibuja ya un sueño familiar: “Esos piecitos que alegría nos van a dar”, dejando deslizar la posibilidad de proyectar, quién sabe, un futuro entre pelotas y estadios, como su abuelo, sus tíos y su papá.

La llegada de Faustino no solo marcó el inicio de una nueva generación para ambas familias, sino también un momento de profunda unión y felicidad compartida.